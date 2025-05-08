В Латвии
Сегодня 09:05
Четверг будет прохладным, с кратковременным снегом
В четверг температура воздуха в Латвии не превысит +7...+10 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается умеренный северный, северо-западный ветер и переменная облачность, на побережье и юге Рижского залива день будет более солнечным. Местами пройдут кратковременный снег, град и небольшой дождь.
В Риге ожидается кратковременный дождь, после полудня небо прояснится. Температура воздуха в столице составит около +9 градусов.
Погодные условия в Латвии определяются холодными воздушными массами, поступающими из Арктики по восточному краю антициклона.