Министр здравоохранения призвал мотивировать семейных врачей работать в регионах

В ходе встречи министр подчеркнул, что первичное здравоохранение должно быть доступно на всей территории и вовремя. Врачи должны работать над профилактикой, повышением грамотности о здоровье, своевременной диагностикой и вести наблюдение за хроническими пациентами, отметил министр, добавив, что необходимо развивать модели интегрированных услуг в сотрудничестве с самоуправлениями.