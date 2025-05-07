Утепляемся! Ночью на большей части страны температура воздуха опустится ниже нуля

В четверг небо будет частично закрыто облаками, которые местами принесут кратковременные осадки - снег, град и дождь. Более солнечная погода будет на побережье и в окрестностях столицы. Северный северо-западный ветер от слабого до умеренного во время дождя может усилиться в порывах до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит +7...+11 градусов.