Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В Латвии ожидается холодный день, местами возможен небольшой снег
В среду температура воздуха в Латвии не превысит +6...+10 градусов, прогнозируют синоптики.
Небо будет облачным, более ясная погода ожидается на побережье и к югу от Рижского залива. В центральных и восточных регионах пройдут дожди, возможен небольшой снег и ледяная крупа. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах составит 10-15 метров в секунду.
В Риге день будет довольно солнечным, возможны кратковременные осадки, а температура воздуха не превысит +7 градусов.