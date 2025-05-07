В Латвии ожидается холодный день, местами возможен небольшой снег
фото: Ieva Lūka/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В Латвии ожидается холодный день, местами возможен небольшой снег

Отдел новостей

LETA

В среду температура воздуха в Латвии не превысит +6...+10 градусов, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, более ясная погода ожидается на побережье и к югу от Рижского залива. В центральных и восточных регионах пройдут дожди, возможен небольшой снег и ледяная крупа. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах составит 10-15 метров в секунду.

В Риге день будет довольно солнечным, возможны кратковременные осадки, а температура воздуха не превысит +7 градусов.

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