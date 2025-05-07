В Латвии ожидается холодный день, местами возможен небольшой снег

Небо будет облачным, более ясная погода ожидается на побережье и к югу от Рижского залива. В центральных и восточных регионах пройдут дожди, возможен небольшой снег и ледяная крупа. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах составит 10-15 метров в секунду.