В Германии - новый канцлер. Его выбрали лишь со второй попытки
Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц утвержден бундестагом на пост федерального канцлера Германии во втором туре голосования.
Неожиданно Мерцу не хватило голосов в первом туре, когда для победы необходимо было получить абсолютное большинство — не менее 316 голосов из 630. Тогда за него проголосовали только 310 депутатов. Во втором туре он получил 325 голосов.
Голосование считалось формальностью, поскольку у блока Мерца (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) вместе в Бундестаге 328 мест. Сразу после голосования президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил Мерца на пост канцлера.
После объявления результатов первого тура ведущие политики в Бундестаге были явно шокированы, и многие молча покинули зал заседаний. Появились различные предположения о том, почему Мерцу не удалось обеспечить нужное большинство в тайном голосовании, однако источники в СДПГ агентству DPA подтвердили, что их депутаты поддержали Мерца единогласно.