Латвийская разведка: Лукашенко не хочет отправлять солдат в Украину, опасаясь потерь и беспорядков
Вероятнее всего, основной причиной, по которой белорусский диктатор Александр Лукашенко воздерживается от отправки войск в Украину, является страх перед потерями живой силы и реакцией общества, которая может поставить под угрозу стабильность режима. Об этом говорится в оценке угроз и отчете о деятельности за прошлый год, подготовленных Латвийской службой военной разведки и безопасности (MIDD).
В 2022 году Беларусь поддержала вторжение России в Украину, позволив российским вооруженным силам нанести потенциально решающий удар по Киеву с территории своей страны. В дальнейшем Беларусь продолжала поддерживать агрессию России, избегая при этом прямого участия своих вооруженных сил в боевых действиях.
По мнению MIDD, основной причиной, по которой Лукашенко не отправляет белорусские войска в Украину, остается страх перед потерями личного состава и возможной общественной реакцией, которая может дестабилизировать режим. Вместо этого Минск усилил враждебную риторику и деструктивные действия против соседних стран, стремясь сохранить в глазах Москвы образ надежного и полезного союзника.
Вооруженные силы Беларуси предназначены для ведения оборонительных операций на своей территории. В то же время они подготовлены к сотрудничеству с российскими вооруженными силами, что подтверждается масштабными совместными учениями, проведенными в предвоенный период. По мнению MIDD, после окончания активных боевых действий это сотрудничество, скорее всего, продолжится и вернется к прежнему уровню.
Военное сотрудничество России и Беларуси закреплено в военной доктрине Союзного государства, в договоре между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, а также в ряде других документов. Предприятия белорусского военно-промышленного комплекса продолжают производить и поставлять России важные компоненты стратегических вооружений.
С 2023 года российские и белорусские официальные лица неоднократно заявляли о размещении нестратегического ядерного оружия России на территории Беларуси. Лукашенко не раз утверждал, что это оружие уже находится в стране. Несмотря на отдельные заявления Лукашенко, скорее всего, Россия сохраняет полный контроль над хранением и применением ядерного оружия, говорится в отчете. С военной точки зрения размещение ядерного оружия в Беларуси не имеет значительного тактического или оперативного значения, так как Россия располагает достаточным количеством различных носителей этих вооружений, способных действовать с территории самой России, отмечает MIDD.
В то же время, с геополитической точки зрения, этот шаг предоставляет России дополнительные рычаги влияния и усиливает зависимость Минска от Москвы. Учитывая стратегическое значение ядерного оружия, в случае любой потенциальной угрозы стабильности в Беларуси Россия, вероятно, будет использовать вопрос безопасности ядерного арсенала как аргумент для оправдания своего вмешательства, подчеркивается в отчете.