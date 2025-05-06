Латвийская разведка: Лукашенко не хочет отправлять солдат в Украину, опасаясь потерь и беспорядков

С 2023 года российские и белорусские официальные лица неоднократно заявляли о размещении нестратегического ядерного оружия России на территории Беларуси. Лукашенко не раз утверждал, что это оружие уже находится в стране. Несмотря на отдельные заявления Лукашенко, скорее всего, Россия сохраняет полный контроль над хранением и применением ядерного оружия, говорится в отчете. С военной точки зрения размещение ядерного оружия в Беларуси не имеет значительного тактического или оперативного значения, так как Россия располагает достаточным количеством различных носителей этих вооружений, способных действовать с территории самой России, отмечает MIDD.