Жители Европы уверены, что Третья мировая война вполне возможна. Названы и сроки

Кроме того, многие жители Западной Европы уверены, что их страны будут участвовать в новой мировой войне. В частности, об этом заявили 66% итальянских респондентов и 89% респондентов из Великобритании. Более того, только 16% опрошенных в Италии считают, что их вооруженные силы смогут их защитить. Американцы же больше уверены в своей армии - 71% респондентов из США выразили уверенность, что их вооруженные силы смогут их защитить.