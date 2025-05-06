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В Латвии
Сегодня 18:03
Зима нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь... В среду в Латвии местами пройдет снег и град
В ближайшие сутки в Латвии ожидаются осадки - в центральных и восточных регионах страны местами пройдут кратковременные дожди и снег, возможен также небольшой град, прогнозируют синоптики.
В ночь на среду ожидается слабый и умеренный северо-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду, а температура воздуха на рассвете понизится до -1...+4 градусов. Днем временами выглянет солнце, порывы северного, северо-западного ветра составят 10-15 метров в секунду, температура воздуха не превысит +6...+10 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, временами возможны осадки. Температура воздуха ночью составит около +4 градусов, днем - до +7 градусов.