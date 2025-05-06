Зима нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь... В среду в Латвии местами пройдет снег и град

В ночь на среду ожидается слабый и умеренный северо-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду, а температура воздуха на рассвете понизится до -1...+4 градусов. Днем временами выглянет солнце, порывы северного, северо-западного ветра составят 10-15 метров в секунду, температура воздуха не превысит +6...+10 градусов.