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День отключения от энергосистемы России в Литве решили сделать праздником - последует ли Латвия этому примеру?
9 февраля стал днем, когда страны Балтии навсегда изменили свою энергетическую судьбу. Отключившись от российской энергосистемы, они подключились к сети Европы, сделав исторический шаг к полной независимости. Литва первой закрепила этот день в законе.
Со следующего года 9 февраля в Литве будет отмечаться День энергетической независимости стран Балтии. 9 февраля этого года страны Балтии подключились к электросетям Европы, отключившись накануне от российской энергосистемы и проведя совместный тест изолированной работы.
Во вторник литовский Сейм принял соответствующую поправку к закону о памятных днях.
Член фракции "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс сказал, что Латвия и Эстония в ближайшее время примут аналогичные решения.