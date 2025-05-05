"Мы своим детям ничего не преподаем": что такое анскулинг и почему этот метод "образования" многих приводит в ужас

Некоторое время назад в TikTok стал популярным ролик инфлюенсера по имени Mami Onami. Она начинает его словами: «Мы своим детям ничего не преподаем. Все, что они узнают — это ответы на интересующие их вопросы». Затем она показывает страницу в тетради своего шестилетнего сына Рейнера, где он сам написал слова «яйцо», «лампа», «банка» и «лев». «Он сделал это сам», — говорит она, добавляя: «Если вам не нравится отправлять детей на 40 часов в неделю в школы, если вам не по душе, что ваши дети подчиняются каким-то установленным нормам, поверьте — вы можете следовать за их интересами, и они выучат все, что им действительно нужно, а не то, что кто-то решил, что они должны знать».