"Мы своим детям ничего не преподаем": что такое анскулинг и почему этот метод "образования" многих приводит в ужас
Никаких учебников, предметов и никакой структуры. Дети сами решают, когда и что им учить. Помогает ли этот тренд из TikTok обучать ребенка — или наоборот, вредит ему?
Копаться в грязи и познавать мир через вопросы — это не домашнее обучение, а метод, который называется «анскулинг» (от англ. unschooling — дословно «расшколивание»). Что это значит? Родители, решившие использовать этот подход, считают, что ребенку не нужно навязывать учебную программу, придуманную образовательными учреждениями. Вместо этого ребенок сам должен нести ответственность за то, что он хочет изучать. Родители помогают только тогда, когда ребенок проявляет интерес и задает вопросы.
Некоторые родители все же придерживаются некой структуры и помогают детям изучать математику и чтение, но есть и те, кто полностью отказывается от этого, позволяя детям самим решать, что и когда учить. Детям дается полная свобода. Именно такой подход к обучению детей вызывает у людей наибольшее беспокойство.
Родители не ставят целью, чтобы ребенок достиг определенных результатов к какому-то возрасту. Например, дети обычно начинают учиться читать еще в детском саду, но «анскулеры» позволяют ребенку самому решить, когда он захочет научиться читать — возможно, гораздо позже или даже никогда. То же касается письма и счета. Дети, обучающиеся по этой системе, как правило, осваивают базовую математику, но не знакомы с более сложными вычислениями, которые проверяются при поступлении в университет.
Некоторое время назад в TikTok стал популярным ролик инфлюенсера по имени Mami Onami. Она начинает его словами: «Мы своим детям ничего не преподаем. Все, что они узнают — это ответы на интересующие их вопросы». Затем она показывает страницу в тетради своего шестилетнего сына Рейнера, где он сам написал слова «яйцо», «лампа», «банка» и «лев». «Он сделал это сам», — говорит она, добавляя: «Если вам не нравится отправлять детей на 40 часов в неделю в школы, если вам не по душе, что ваши дети подчиняются каким-то установленным нормам, поверьте — вы можете следовать за их интересами, и они выучат все, что им действительно нужно, а не то, что кто-то решил, что они должны знать».
Под этим видео — тысячи комментариев, почти все из которых выражают мнение, что эта женщина калечит своим детям жизнь:
- «Вы калечите своих детей».
- «В шесть лет я уже писал предложения и читал книги. Я был гением или эта методика — ужасна?»
- «Этот метод работает, если вы хотите, чтобы они навсегда остались в неведении… Я, например, хочу лучшего для своих детей».
Многие называют ее «ленивой», обвиняя в том, что она уклоняется от ответственности за образование ребенка. Некоторые из самых жестоких комментариев направлены не столько на саму Онами, сколько на ее сына — его высмеивают за «задержку» в развитии. В интервью журналу Rolling Stone Онами призналась, что опубликовала видео, потому что искренне гордилась успехами сына. Она переживала, что раньше он совершенно не интересовался чтением и письмом, и была в восторге, увидев, что он сам захотел написать слова.
«То, что в интернете кто-то пишет, будто мой сын — тупой, а я — безответственная мать, сначала очень задело мои чувства, — говорит она. — Но я не собираюсь слушать, как из комментариев мне указывают, как воспитывать детей. Это все равно что доверить комментариям решение, куда вложить свои деньги. А если прогоришь — винить будешь только себя».
В последние годы «анскулинг» становится все популярнее в соцсетях. В Facebook появляются сообщества родителей, выбравших этот подход. Некоторые инфлюенсеры, демонстрирующие свою жизнь без школы, набирают сотни тысяч подписчиков. Однако многие по-прежнему считают, что такие родители — безответственные или даже жестокие. А кто-то опасается, что у детей, растущих без школы, не будет возможности развить навыки общения со сверстниками.