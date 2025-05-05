Самый страшный аэропорт в мире: поезд может пересечь взлетную полосу во время посадки

Каждый раз, когда происходит такое пересечение, требуется серьезная координация и планирование между диспетчерами и пилотами — особенно учитывая, что аэропорт работает ежедневно. «Это очень сложная задача для администрации аэропорта — организовать посадку на перекрестной взлетно-посадочной полосе, которая пересекается с действующей железнодорожной веткой, у которой есть свое собственное расписание прибытия и отправления. Аэропорт является важнейшей точкой входа в маленький регион Гисборн и обслуживает более 60 внутренних рейсов», — говорится в публикации на Facebook.