Самый страшный аэропорт в мире: поезд может пересечь взлетную полосу во время посадки
Никто не хочет оказаться в самолете, который взлетает или садится в аэропорту, считающемся одним из самых пугающих в мире. Поэтому, если есть выбор, лучше избегать аэропорта Гисборн в Новой Зеландии.
Этот аэропорт — один из немногих в мире, где железнодорожные пути пересекают основную взлетно-посадочную полосу. Это означает, что самолет может взлетать или садиться в тот момент, когда поезд пересекает взлетное покрытие, пишет NYpost.
Согласно информации Daily Mail, начиная с прошлого года, единственным поездом, пересекающим территорию аэропорта, стал паровоз Gisborne City Vintage Railway, курсирующий между Гисборном и Муриваи.
Несмотря на то, что все это звучит (и выглядит на фотографиях) крайне нервно и тревожно — как для пилотов, так и для пассажиров самолета, — к счастью, поезда проходят через этот аэропорт всего около 15 раз в год.
И это пересечение по-настоящему используется только летом и во время визитов круизных лайнеров — ведь туристы любят наблюдать за этим необычным зрелищем.
Каждый раз, когда происходит такое пересечение, требуется серьезная координация и планирование между диспетчерами и пилотами — особенно учитывая, что аэропорт работает ежедневно. «Это очень сложная задача для администрации аэропорта — организовать посадку на перекрестной взлетно-посадочной полосе, которая пересекается с действующей железнодорожной веткой, у которой есть свое собственное расписание прибытия и отправления. Аэропорт является важнейшей точкой входа в маленький регион Гисборн и обслуживает более 60 внутренних рейсов», — говорится в публикации на Facebook.