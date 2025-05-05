Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:22
В понедельник ожидается переменная облачность
В понедельник солнце будет чередоваться с облаками, которые в утренние часы принесут в восточные районы дожди и мокрый снег, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть умеренный северо-западный, западный ветер, на побережье порывистый. Максимальная температура воздуха составит +7...+11 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, день пройдет без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, максимальная температура воздуха составит +9... +10 градусов.