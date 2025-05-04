Солнце и дожди вперемешку: какой будет погода в Латвии на новой неделе

Во вторник в утренние часы с запада в Латвию придет новая зона осадков, которая в течение дня принесет дожди на большую часть территории страны. В среду небольшой дождь ожидается только в восточных районах. Западный ветер продолжит дуть от слабого до умеренного, на побережье порывами до 15 метров в секунду.