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В Латвии
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Весенний микс: дожди, грозы и мокрый снег в Латвии в понедельник
В понедельник воздух прогреется до +7...+11 градусов, а утром ожидается дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью погода будет облачной. На большей части территории ожидается дождь, местами возможны грозы, на востоке - небольшой мокрый снег. Во второй половине ночи осадки постепенно прекратятся, и во многих районах небо прояснится. Ночью температура опустится до +1...+5 градусов, в отдельных районах ожидаются заморозки. Ночью будет дуть легкий ветерок. На побережье ожидается умеренный северо-западный, северный ветер порывами до 15-17 метров в секунду.
В Риге ночью небо будет преимущественно облачным. В первой половине ночи ожидается дождь, возможен небольшой мокрый снег. Умеренный северо-западный, северный ветер, во второй половине ночи порывами до 15-17 метров в секунду. Воздух остынет до +3...+5 градусов.