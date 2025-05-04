Весенний микс: дожди, грозы и мокрый снег в Латвии в понедельник

Ночью погода будет облачной. На большей части территории ожидается дождь, местами возможны грозы, на востоке - небольшой мокрый снег. Во второй половине ночи осадки постепенно прекратятся, и во многих районах небо прояснится. Ночью температура опустится до +1...+5 градусов, в отдельных районах ожидаются заморозки. Ночью будет дуть легкий ветерок. На побережье ожидается умеренный северо-западный, северный ветер порывами до 15-17 метров в секунду.