Погода в государственный праздник не порадует: 4 мая ожидаются сильные ливни и грозы

Дожди сохранятся и в начале новой недели. Ночью, особенно на востоке страны, возможен мокрый снег. Местами температура опустится ниже нуля, что приведет к заморозкам. Днем воздух будет прогреваться до +10 градусов. Во второй половине недели погодные условия останутся схожими: между облаками будут появляться солнечные лучи, временами снова пойдут дожди, а температура не превысит +15 градусов.