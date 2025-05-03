Погода в государственный праздник не порадует: 4 мая ожидаются сильные ливни и грозы
Как прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 4 мая, через Латвию пройдет зона осадков, которая принесет продолжительные дожди, местами — грозы и сильные ливни.
В Латвии ночью ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах образуется туман. Минимальная температура воздуха составит от +2 до +6 градусов.
В Риге ночью также будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер — слабый. Температура воздуха — от +4 до +6 градусов.
В воскресенье погода станет прохладнее, небо затянет густая облачность, которая лишь местами временно рассеется. Уже с первой половины дня с запада в страну начнет двигаться зона осадков, которая охватит большую часть территории. Временами возможны грозы и ливни.
Температура воздуха днем поднимется до +9…+14 градусов. С утра будет слабый ветер, но во второй половине дня он усилится до умеренного северо-западного, северного, а в Курземе в порывах достигнет 15–17 м/с.
В Риге в течение дня сохранится преимущественно облачная погода. Во второй половине дня ожидается дождь, возможна гроза. Ветер — слабый, днем усилится до умеренного северного или северо-западного. Температура воздуха составит +11…+13 градусов.
Дожди сохранятся и в начале новой недели. Ночью, особенно на востоке страны, возможен мокрый снег. Местами температура опустится ниже нуля, что приведет к заморозкам. Днем воздух будет прогреваться до +10 градусов. Во второй половине недели погодные условия останутся схожими: между облаками будут появляться солнечные лучи, временами снова пойдут дожди, а температура не превысит +15 градусов.