Такой теннис нам не нужен: российского спортсмена дисквалифицировали за грубое оскорбление арбитра
407-я ракетка мира российский теннисист Святослав Гулин может быть дисквалифицирован на шесть месяцев после скандального жеста во время матча на турнире ITF M25 в Испании с местным теннисистом Алехо Санчесом Килесом (596-й номер рейтинга ATP).
Во время турнира Международной теннисной федерации (ITF) категории M25, проходящего в испанском городе Сабадель, российский теннисист Святослав Гулин стал героем скандала, который может не только привести к дополнительным санкциям, но и, возможно, поставить точку в его спортивной карьере.
В первом круге турнира Гулин (407-я позиция в рейтинге ATP) играл против испанца Алехо Санчеса Килеса (596-я позиция в ATP) и практически уже обеспечил себе победу — вел в счете 7:5, 3:6, 4:0. Однако в какой-то момент 22-летний россиянин внезапно потерял самообладание: он начал громко и грубо ругаться в адрес судьи, демонстрировал непристойные жесты, хватался за промежность и кричал: «Отсоси!». Как позже выяснилось, его неадекватная реакция была вызвана несогласием с решением судьи, который засчитал аут после одного из ударов Гулина.
World #407 Svyatoslav Gulin was disqualified from his match in an ITF today for this.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 29, 2025
He cussed at the umpire and made these obscene gestures…
😳😳😳😳😳😳😳
Leading 4-0 in the 3rd set…
That’s one way to lose a tennis match.
pic.twitter.com/WkZfHYgGMc
Увидев это безумие, судья принял решение остановить матч и присудить победу испанцу. За произошедшее Гулин был дисквалифицирован не только из одиночного, но и из парного разряда, а также оштрафован на 2000 евро. Однако, как сообщает российская пресса, этим все не ограничилось. После дисквалификации Гулин не пожал руку ни сопернику, ни судье, а затем еще и попытался продолжить разборки за пределами корта. Он догнал судью, повысил на него голос, а затем, как утверждается, даже схватил его за шею.
Svyatoslav Gulin, disqualifié après des mots et des gestes obscènes envers un arbitre > https://t.co/IOTuDDCz06 pic.twitter.com/CbYWHW3gQK— L'ÉQUIPE (@lequipe) April 30, 2025
Ирония в том, что это был самый успешный период в карьере россиянина: он поднялся до 405-го места в мировом рейтинге и имел серию из 8 побед подряд. Но все закончилось так же быстро, как и началось. В беседе с российскими СМИ Гулин признал, что у него периодически «сдают нервы» и он не умеет сдерживать эмоции, из-за чего с ним «часто случаются всякие инциденты». Он добавил, что если получит длительную дисквалификацию, то, скорее всего, на этом его теннисная карьера закончится.