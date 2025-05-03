Такой теннис нам не нужен: российского спортсмена дисквалифицировали за грубое оскорбление арбитра

Увидев это безумие, судья принял решение остановить матч и присудить победу испанцу. За произошедшее Гулин был дисквалифицирован не только из одиночного, но и из парного разряда, а также оштрафован на 2000 евро. Однако, как сообщает российская пресса, этим все не ограничилось. После дисквалификации Гулин не пожал руку ни сопернику, ни судье, а затем еще и попытался продолжить разборки за пределами корта. Он догнал судью, повысил на него голос, а затем, как утверждается, даже схватил его за шею.