В Литве отказались от монет в 1-2 цента при наличных расчетах. А когда откажутся в Латвии?
С четверга в Литве округляется окончательная стоимость корзины товаров и услуг, чтобы постепенно отказаться от монет достоинством 1 и 2 цента.
Окончательная сумма покупки будет округляться только при оплате наличными до ближайшего числа, кратного 5 центам: сумма, заканчивающаяся на 1 или 2, а также на 6 или 7 центов, будет округляться в меньшую сторону до 0 или 5 центов, а если она заканчивается на 3 и 4 цента или 8 и 9 центов, она будет округляться в большую сторону до 5 или 10 центов.
Монеты не будут изъяты из обращения и продолжат быть доступны для оплаты. При безналичных платежах, обмене валюты, денежных переводах, пополнениях и снятиях средств округление не применяется.
Правило округления уже применяется в семи странах еврозоны: Финляндии, Нидерландах, Словакии, Италии, Ирландии, Бельгии и Эстонии.
Латвия пока не собирается идти по этому пути — несмотря на то, что большая часть мелких монет исчезает из оборота, так и не попадая в расчеты. Как считают власти страны, в Латвии внедрение такой системы оказалось бы сложнее — потребовалась бы реформа кассовых аппаратов, что является «дорогим и длительным процессом».
При этом население готово к округлению: 59% жителей Латвии поддерживают изъятие из обращения монет в один и два цента.