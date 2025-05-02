В Литве отказались от монет в 1-2 цента при наличных расчетах. А когда откажутся в Латвии?

Окончательная сумма покупки будет округляться только при оплате наличными до ближайшего числа, кратного 5 центам: сумма, заканчивающаяся на 1 или 2, а также на 6 или 7 центов, будет округляться в меньшую сторону до 0 или 5 центов, а если она заканчивается на 3 и 4 цента или 8 и 9 центов, она будет округляться в большую сторону до 5 или 10 центов.