Латвия не расстается с мелочью: почему мы не отказываемся от монет в 1 и 2 цента, как Литва и Эстония?

Тем не менее, Банк Латвии уже несколько лет рассматривает этот вопрос. Зита Зариня отмечает, что есть надежда на то, что в ближайшем будущем реформа все же состоится. «Последние переговоры со Службой государственных доходов показывают, что они уже сейчас смотрят на эту тему более гибко», — сказала она.