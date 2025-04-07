Латвия не расстается с мелочью: почему мы не отказываемся от монет в 1 и 2 цента, как Литва и Эстония?
Эстония стала первой страной Балтии, которая больше не использует монеты номиналом 1 и 2 цента при расчетах. Литва также планирует последовать этому примеру. Однако, как отметила член правления Банка Латвии Зита Зариня в эфире передачи TV3 "900 секунд", Латвия пока не собирается идти по этому пути — несмотря на то, что большая часть мелких монет исчезает из оборота, так и не попадая в расчеты.
В Латвии все чаще используются безналичные платежи — по словам Зарини, это один из показателей изменения привычек жителей. На данный момент около 78% всех платежей в стране совершаются безналично.
В этом году Эстония стала одной из первых стран, решивших округлять цены до 5 центов, чтобы сократить количество мелких монет в обороте. В Латвии же внедрение такой системы оказалось бы сложнее — потребовалась бы реформа кассовых аппаратов, что, по словам Зарини, является «дорогим и длительным процессом».
«У предпринимателей есть вполне обоснованные возражения против таких расходов», — добавила она.
Тем не менее, Банк Латвии уже несколько лет рассматривает этот вопрос. Зита Зариня отмечает, что есть надежда на то, что в ближайшем будущем реформа все же состоится. «Последние переговоры со Службой государственных доходов показывают, что они уже сейчас смотрят на эту тему более гибко», — сказала она.