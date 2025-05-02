Командир НВС о службе в армии: "Парней нам хватит на ближайшие 18 лет"

Хотя в самой Государственной службе обороны женщин пока немного, сейчас идет набор на следующий призыв, и уже заметно, что девушки подают заявки чаще, чем в первом наборе. «ГСО — это не только 11-месячная служба, во время которой тебя готовят как солдата. Это и подготовка к службе в резерве вооруженных сил — в первые 3–5 лет после службы ты состоишь в активном резерве. В этом контексте роль женщины нужно продумать до конца, чтобы не возникало ситуаций, когда она не может участвовать в сборах резервистов и нарушается состав подразделения — ведь женщина после службы может стать матерью, и понятно, что мы не потребуем от нее оставить ребенка и поехать на учения», — подчеркнул Пуданc.