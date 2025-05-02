Командир НВС о службе в армии: "Парней нам хватит на ближайшие 18 лет"
фото: LETA
Парней в Латвии пока достаточно!
В Латвии

Командир НВС о службе в армии: "Парней нам хватит на ближайшие 18 лет"

Отдел новостей

Lsm.lv / Otkrito.lv

«Парней нам хватит на ближайшие 18 лет», — заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспар Пуданc в интервью Латвийскому радио в передаче «Krustpunktā», комментируя возможность обязательного призыва женщин в Государственную службу обороны (ГСО).

Каспар Пуданc не согласился с мнением, что в будущем число молодежи сократится настолько, что правила призыва придется менять. «Я посмотрел статистику по возрастным группам — от нынешних младенцев, которые станут нашими солдатами через 18 лет, до сегодняшних 18-летних. Если сравнивать с нашими амбициями — уже в следующем году планируется более 1000 солдат ГСО, к 2027–2028 году — около 3000, и в перспективе, при соответствующей инфраструктуре, до 4000 — то на данный момент я вижу, что молодежи, парней, достаточно. Это в полтора-два раза больше, чем нам нужно. Если нам нужно 500, мы вызываем 750, из которых две трети пригодны к службе. Да, возможно, сейчас кривая рождаемости немного идет вниз, на фоне тревог из-за войны в Украине, но на ближайшие 18 лет молодых людей достаточно», — подчеркнул Пуданc.

фото: LETA
Командующий Национальными вооруженными силами Каспар Пуданc.
Командующий Национальными вооруженными силами Каспар Пуданc.

На вопрос о возможном обязательном призыве женщин в ГСО командующий НВС ответил: если не будет хватать парней, такой шаг может быть рассмотрен, пишет LSM.lv.

«Сейчас женщинам уже предоставлена возможность служить, и по числу женщин в профессиональной службе и Земессардзе мы в числе лидеров среди стран НАТО», — отметил он.

Хотя в самой Государственной службе обороны женщин пока немного, сейчас идет набор на следующий призыв, и уже заметно, что девушки подают заявки чаще, чем в первом наборе. «ГСО — это не только 11-месячная служба, во время которой тебя готовят как солдата. Это и подготовка к службе в резерве вооруженных сил — в первые 3–5 лет после службы ты состоишь в активном резерве. В этом контексте роль женщины нужно продумать до конца, чтобы не возникало ситуаций, когда она не может участвовать в сборах резервистов и нарушается состав подразделения — ведь женщина после службы может стать матерью, и понятно, что мы не потребуем от нее оставить ребенка и поехать на учения», — подчеркнул Пуданc.

По его мнению, вопрос об обязательном призыве женщин не стоит поднимать, если только этого не потребует конкретная ситуация или острая необходимость.

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