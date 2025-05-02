Электронная медицина буксует: почему заявки через e-veselība остаются без ответа?

Но почему в некоторых случаях, как у Зане, статус заявки остается «отправлено», и реакции нет? «Это значит, что ее еще не просмотрели — поэтому не подтвердили и не отклонили. Мы не можем знать, почему пациент не получил никакой информации: возможно, практика не работает с электронными заявками или не получила уведомление вовремя», — предположила представитель NVD.