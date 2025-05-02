Электронная медицина буксует: почему заявки через e-veselība остаются без ответа?
Чтобы записаться к семейному врачу, теперь не нужно звонить или стоять в длинной очереди — достаточно нескольких кликов на портале e-veselība. Однако пациенты жалуются: после подачи заявки наступает тишина — ни звонка, ни сообщения, ни визита. Почему электронные заявки остаются без ответа, и можно ли действительно зарегистрироваться к другому семейному врачу через e-veselība?
Одна из зрительниц передачи «4. studija» Латвийского телевидения рассказала, что недавно переехала в другой город и хотела записаться к семейному врачу по новому месту жительства. Оформила заявку через e-veselība, но так и не получила ответа. «Пришла лично в кабинет нового семейного врача — мне выдали бумажную анкету. Какой тогда смысл в такой цифровой системе?» — недоумевает Зане.
Она пришла к выводу, что не единственная столкнулась с подобной ситуацией: хотя подача заявки через e-veselība кажется простой и быстрой, на деле система оказывается медленной и, похоже, бесполезной. Тем не менее, администраторы портала уверяют, что все работает как положено, пишет LSM.lv.
По словам руководителя по коммуникациям Латвийского центра цифрового здравоохранения Паулы Целмы, с начала 2025 года до конца апреля было подано более 2000 заявок на смену семейного врача. «Основные причины — смена места жительства, личные обстоятельства, а в крайне редких случаях — неудовлетворительное качество работы врача», — пояснила она.
Хотя правила Кабинета министров предусматривают возможность регистрации к семейному врачу в электронном виде, в Национальной службе здравоохранения (NVD) подчеркивают: «Мы рекомендуем — прежде чем подавать заявку на смену семейного врача через e-veselība, сначала связаться с нужной практикой и уточнить процесс, ведь ситуации бывают разные — например, врач уже не принимает новых пациентов», — отметила представитель NVD Кития Грина.
Если врач действительно использует e-veselība в своей ежедневной работе (а не другую систему, не синхронизированную с порталом), то при поступлении заявки в системе появляется уведомление, и врач должен подтвердить или отклонить заявку, объяснила Грина.
Но почему в некоторых случаях, как у Зане, статус заявки остается «отправлено», и реакции нет? «Это значит, что ее еще не просмотрели — поэтому не подтвердили и не отклонили. Мы не можем знать, почему пациент не получил никакой информации: возможно, практика не работает с электронными заявками или не получила уведомление вовремя», — предположила представитель NVD.
Чтобы узнать, принимает ли врач новых пациентов, и сколько их уже зарегистрировано, необходимо самостоятельно связаться с практикой. Эта информация доступна на сайте NVD, также можно позвонить по бесплатному номеру 80001234.
Иногда семейный врач может отказать в регистрации. Основные причины — место фактического проживания пациента находится за пределами основной зоны обслуживания врача или практика уже заполнена (800 детей и 1800 взрослых). Однако это не касается тех, кто проживает в зоне обслуживания или чьи родственники уже зарегистрированы у этого врача. В случае отказа в подобных ситуациях NVD призывает сообщать об этом.
Тем временем представительница Центра цифрового здравоохранения Паулa Целма призвала семейных врачей активнее проверять электронные заявки и реагировать на них.