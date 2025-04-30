В первый день мая готовьтесь к ветреной погоде и наслаждайтесь солнцем

В ближайшую ночь местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах Видземе и Латгалии возможны ливни и мокрый снег, а также град и грозы. Северный, северо-западный ветер порывами будет достигать скорости 12-17 метров в секунду, в Юрмале и Риге – до 20 метров в секунду.