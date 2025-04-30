В первый день мая готовьтесь к ветреной погоде и наслаждайтесь солнцем
В четверг, 1 мая, в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В ближайшую ночь местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах Видземе и Латгалии возможны ливни и мокрый снег, а также град и грозы. Северный, северо-западный ветер порывами будет достигать скорости 12-17 метров в секунду, в Юрмале и Риге – до 20 метров в секунду.
Утром небо прояснится, температура воздуха опустится до -1..+4 градусов. Днем осадки не ожидаются, облачность будет небольшой и переменной. В Латгалии и Селии сохранится северный, северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8..+14 градусов.
В Риге ночью временами ожидается дождь, но праздничный день будет сухим и солнечным. В начале ночи порывы северного, северо-западного ветра достигнут 20 метров в секунду, затем ветер станет слабее. Температура ночью снизится до +4 градусов, днем воздух прогреется до +12 градусов, у моря температура не превысит +9 градусов.