"Это скандал": президент не понимает, зачем увеличивать зарплаты чиновникам, работающим на не самых успешных госпредприятиях

Эдгар Ринкевич подчеркнул, что в отношении зарплат чиновников не может быть никаких исключений, а если говорить об обществах капитала, то каждый случай следует рассматривать отдельно. По мнению президента, судя по результатам проекта Rail Baltica, реализующей его компании не полагаются дополнительные средства на зарплаты и нужно думать совершенно о другом. Ринкевич отметил, что каждое такое решение об увеличении зарплаты, если оно принимается как исключение, должно быть тщательно проанализировано и детально обосновано.