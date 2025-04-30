"Это скандал": президент не понимает, зачем увеличивать зарплаты чиновникам, работающим на не самых успешных госпредприятиях
фото: LETA
Президент: это скандал, если на не самых успешных предприятиях увеличить зарплаты.
В Латвии

"Это скандал": президент не понимает, зачем увеличивать зарплаты чиновникам, работающим на не самых успешных госпредприятиях

Отдел новостей

LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил обеспокоенность ростом зарплат на неэффективных предприятиях, подчеркнув необходимость тщательного анализа и обоснования подобных решений для предотвращения неверных сигналов обществу.

Это скандал, если на не самых успешных предприятиях увеличить зарплаты, заявил в среду журналистам после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич, когда его попросили прокомментировать подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, предусматривающий исключения из ограничений на увеличение расходов на персонал в восьми обществах капитала, например, на предприятии по реализации в Латвии проекта железной дороги Rail Baltica ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), в ГАО "Latvijas gaisa satiksme" и авиакомпании airBaltic.

Параллельно в соцсетях жители также выражают возмущение зарплатами министров и высокопоставленных чиновников, которые отражены в декларациях должностных лиц за 2024 год.

Отвечая на вопрос, не слишком ли "рьяно" госуправление повышает зарплаты, за которым не успевает частный сектор, президент напомнил о принятом в прошлом году решении не увеличивать в 2025 году фонд зарплат более чем на 2,6% и исключениях, касающихся, например, увеличения зарплат в системе внутренних дел, которое, по его мнению, обоснованно и правильно, а также уже дало положительные результаты.

Эдгар Ринкевич подчеркнул, что в отношении зарплат чиновников не может быть никаких исключений, а если говорить об обществах капитала, то каждый случай следует рассматривать отдельно. По мнению президента, судя по результатам проекта Rail Baltica, реализующей его компании не полагаются дополнительные средства на зарплаты и нужно думать совершенно о другом. Ринкевич отметил, что каждое такое решение об увеличении зарплаты, если оно принимается как исключение, должно быть тщательно проанализировано и детально обосновано.

"Я совершенно точно не согласен с тем, чтобы увеличивалась зарплата тех, кто фактически в том или ином виде является монополистом и от кого мы не видим никаких результатов.

Если действительно имеется четкое обоснование увеличения зарплат, в том числе для удержания специалистов, и это можно обосновать, правительство примет такое решение", - сказал президент.

По словам президента, если сейчас начнется "эпидемия увеличения зарплат", это даст абсолютно неверный сигнал. Ринкевич подчеркнул, что нельзя говорить об экономии и урезании и в то же время повышать зарплаты.

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