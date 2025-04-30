На просторах интернета произошло эпохальное событие. Но оно вам вряд ли понравится

Рост оказался особенно резким за прошедший год, при этом доля «законных» ботов, например, поисковых роботов, индексирующих сайты, наоборот, снизилась — с примерно 20% в 2023 году до 14% в 2024. Зато вредоносные боты резко активизировались, и теперь они составляют 37% всего интернет-трафика, тогда как год назад их доля была 19%.