На просторах интернета произошло эпохальное событие. Но оно вам вряд ли понравится
Интернет был создан для общения между людьми. Однако люди перестали быть его основными пользователями.
Как сообщает FranceInfo, 2024 год стал символической вехой: согласно 12-му ежегодному исследованию, опубликованному в апреле 2025 года компанией Imperva, впервые в истории большинство (51%) подключений к Интернету в мире осуществляли автоматизированные системы (боты), тогда как на долю людей — обычных пользователей и владельцев мобильных устройств — пришлось лишь 49%.
Рост оказался особенно резким за прошедший год, при этом доля «законных» ботов, например, поисковых роботов, индексирующих сайты, наоборот, снизилась — с примерно 20% в 2023 году до 14% в 2024. Зато вредоносные боты резко активизировались, и теперь они составляют 37% всего интернет-трафика, тогда как год назад их доля была 19%.
Сами по себе боты не имеют мотивации — за их действиями стоят разработчики и заказчики, использующие их для реализации мошеннических схем. Например, для перегрузки сайтов компаний или госучреждений с помощью массовых одновременных подключений. Это называется DDoS-атака (атака отказа в обслуживании) и может применяться как способ шантажа или выражения идеологического протеста.
Такие автоматические программы также используют для кражи данных с сайтов. При этом применяется метод «грубой силы», когда программа перебирает миллионы комбинаций логинов и паролей, пытаясь получить доступ к системе. Ту же тактику применяют для массового создания фальшивых аккаунтов — например, чтобы публиковать заказные комментарии, раздувать или дискредитировать мнения, либо создавать иллюзию массовой поддержки и «спонтанного» участия пользователей в информационных кампаниях.
Широкая доступность искусственного интеллекта, безусловно, способствовала росту числа таких инструментов, готовых к использованию даже людьми без технической подготовки. Современные большие языковые модели (LLM) все точнее имитируют поведение человека, что позволяет им обходить системы обнаружения ботов. Это, в свою очередь, вынуждает защитные механизмы также опираться на искусственный интеллект, чтобы справляться с новыми угрозами.