"Хочешь мира - признай аннексию". Поймет ли Трамп, что Кремль водит его за нос?

Сразу же после того, как «план Трампа» появился в медиа, украинские политики и эксперты сфокусировались прежде всего на «крымском» пункте. Владимир Зеленский на своем брифинге заявил, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма, а все разговоры об этом — метод затягивания войны: «Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины». Как пишет Washington Post, это разозлило Белый Дом, поскольку предполагалось, что на встрече в Лондоне США потребуют от Украины официального отказа от Крыма в качестве одного из условий завершения войны. Косвенно это подтверждается фактом срочной отмены поездки госсекретаря Рубио в Лондон, что автоматически снизило статус и значение встречи. Уже позднее Трамп в социальной сети обвинил Зеленского в неуступчивости, подчеркивая, что никто не заставляет Украину отказываться от Крыма юридически: «Никто не требует от Зеленского признать Крым российской территорией, но если ему нужен Крым, то почему они не боролись за него 11 лет назад, когда его передали России без единого выстрела? В этом районе также находились в течение многих лет, до “передачи Обаме”, крупные базы российских подводных лодок. Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться».