Мнение: с Трампом жизнь для всех нас становится немного дороже, надо приспосабливаться к новой реальности
Латвия – небольшая страна с открытой экономикой, а это означает, что значительная часть товаров, которая продается на нашем рынке, производится за ее пределами, либо из-за рубежа поступает сырье для продукции латвийского производства. Иными словами, мы сильно зависим от глобального рынка и происходящих на нем изменений, говорит Рауль Эаметс, главный экономист Bigbank.
Статистика Центрального статистического управления (ЦСУ) о внешней торговле Латвии свидетельствует о том, что постепенно начала намечаться экономическая рецессия, а это означает, что постепенно растет оборот нашей торговли с остальным миром. Так, в феврале 2025 года объемы внешней торговли Латвии составили 3,31 млрд евро, что в фактических ценах на 1,2 % больше, чем годом ранее, при этом стоимость экспорта увеличилась на 0,1 %, а стоимость импорта – на 2,2 %.
Возможное введение президентом США Дональдом Трампом тарифов на товары из Европейского союза (ЕС) сегодня является одной из самых горячих тем в контексте внешней торговли. Президент США пообещал ввести 20 %-ные тарифы на все товары из ЕС. В начале апреля Трамп уже принял решение ввести базовый 10 %-ый тариф для всех стран мира. Однако введение 20 %-го тарифа для ЕС (а также ряда других стран) было отложено на 90 дней, поэтому новости с таможни мы получим в начале июля. ЕС также планировал ответные меры, но пока их введение отложено.
На данный момент тарифная война Трампа главным образом направлена против Китая. Тарифы США на китайские товары уже выросли до 145 %, в свою очередь Китай ответил 125 %-ными защитными тарифами на американские товары. Со своей стороны Трамп пообещал снизить тарифы на электронику китайского производства, такую как смартфоны и компьютеры.
Как это все влияет на внешнюю торговлю Латвии? США занимают относительно скромное место среди партнеров Латвии по экспорту, при этом удельный вес экспорта в США продолжает сокращаться. По данным ЦСУ, в феврале 2025 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт в США уменьшился на 33,2 %, составив 32,4 млн евро. В основном сокращение было обусловлено снижением экспорта древесины, изделий из нее и древесного угля – на 9,8 млн евро или на 66,2 %. Импорт из США уменьшился на 0,8 % до 18,4 млн евро. Наибольшее влияние на снижение оказало сокращение импорта транспортных средств, их комплектующих и механизмов, а также механических и электрических устройств – на 2,6 и 2,4 млн евро соответственно.
На фоне этого треугольника тарифной политики Трампа важно помнить о том, что в торговле между ЕС и США тарифы существовали всегда. Согласно данным Chat GPT, в среднем тарифы США на товары из ЕС составляют 4 %, а тарифы ЕС на товары из США – 3,5 %. Однако следует отметить, что средний показатель ни о чем не говорит – таможенные тарифы обычно колеблются от нескольких процентов до нескольких десятков процентов в зависимости от конкретной группы товаров.
Любая сила всегда вызывает противодействие другой силы, и внешняя торговля – не исключение: введение тарифов неизбежно приводит к ответным тарифам. ЕС уже давно ввел сравнительно высокие тарифы на сельскохозяйственную продукцию из США. Особенно защищены молочные продукты, мясо и сахар – таможенные тарифы на эти товары достигают 10-20 %, а на некоторые сорта сыра – даже 50 %. Тарифы также применяются к американским автомобилям (10 %), одежде и текстилю (10-12 %). И это далеко не полный список.
США также ввели достаточно высокие тарифы на отдельные продукты питания из ЕС. Например, тариф на сыр рокфор составляет 25 %, на мясные изделия особой обработки – 20 %, а на сладкое печенье – от 15 % до 20 % в зависимости от конкретного продукта.
Обычно введение таможенных тарифов преследует две цели. Во-первых, это позволяет защитить местных производителей от дешевых иностранных товаров, а во-вторых, это способ заставить зарубежных производителей ввозить свои продукты в страну, которая установила более выгодный тариф. Разумеется, это возможно только в том случае, если внутренний рынок достаточно велик и привлекателен. А рынок США достаточно велик.
Ряд крупных групп европейских компаний уже объявили о своих планах частичного переноса производства в США. Об этом, например, сообщили автопроизводители Volvo и Volkswagen. С аналогичными заявлениями выступили и несколько крупных производителей электроники из Южной Кореи и Тайваня. Таким образом, одни лишь угрозы введения тарифов помогли Трампу достичь желаемых целей.
Основной эффект при введении тарифов испытывают местные потребители, потому что все импортные товары становятся дороже. Преимущество экономики Латвии в том, что основная часть нашей внешней торговли приходится на страны ЕС. В то же время, разумеется, нельзя исключать, что какая-то важная сырьевая составляющая или деталь производимого в ЕС устройства ввозится из США, что увеличит стоимость конечного продукта и для латвийских потребителей, даже если мы покупаем его у соседних Литвы или Эстонии или, например, у Германии.
Могу с уверенностью сказать, что глобальная свободная торговля в таком виде, в каком мы хотели ее видеть, к сожалению, мертва, и нам необходимо приспосабливаться к новой реальности.