Мнение: с Трампом жизнь для всех нас становится немного дороже, надо приспосабливаться к новой реальности

Как это все влияет на внешнюю торговлю Латвии? США занимают относительно скромное место среди партнеров Латвии по экспорту, при этом удельный вес экспорта в США продолжает сокращаться. По данным ЦСУ, в феврале 2025 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт в США уменьшился на 33,2 %, составив 32,4 млн евро. В основном сокращение было обусловлено снижением экспорта древесины, изделий из нее и древесного угля – на 9,8 млн евро или на 66,2 %. Импорт из США уменьшился на 0,8 % до 18,4 млн евро. Наибольшее влияние на снижение оказало сокращение импорта транспортных средств, их комплектующих и механизмов, а также механических и электрических устройств – на 2,6 и 2,4 млн евро соответственно.