"Сказали - ну докажи": руководство центра Daugmale предупреждали о домогательствах тренера, но рассказ матери ребенка не восприняли всерьез
Несмотря на тревожные сигналы и прямые предупреждения от родителей, руководство Центра детей и молодежи Daugmale проигнорировало возможные риски сексуального насилия со стороны тренера, что привело к трагическим последствиям.
На данный момент тренеру Центра детей и молодежи Daugmale предъявлены обвинения в совершении сексуальных действий с несовершеннолетним, используя беспомощное состояние пострадавшей и свою авторитетную позицию. Как сообщает прокуратура, мужчина совершил эти действия для удовлетворения своих половых желаний. Суд над тренером начнется в первой половине мая. Согласно предъявленным обвинениям, минимальное возможное наказание составляет пять лет лишения свободы.
Как передает передача "Panorāma", ранее тренер уже проявлял повышенное внимание к другой девочке. К счастью, ее мать успела вовремя защитить дочь. Она сообщила об этом и руководству центра, но получила лишь равнодушную реакцию. Мать девочки рассказала в телефонном разговоре, что сначала не восприняла внимание тренера всерьез, но позже, когда "все тревожные звоночки зазвонили", успела защитить свою дочь. "На тот момент я уже знала, что он пытается встречаться и переписывается", — рассказала она. О случившемся мать сообщила директору центра Эдгару Шаблису.
Однако директор, судя по всему, отнесся к ситуации легкомысленно. "Когда я все изложила, мне просто сказали — ну докажи", — вспоминает мать. Никакой проверки по факту некорректного поведения тренера не проводили, и вопрос не был рассмотрен. "Шаблису не казалось чем-то из ряда вон выходящим, что тренер пытается встречаться с воспитанницей и ведет себя неприемлемо на тренировках".
Журналисты на этой неделе задали Эдгару Шаблису вопросы о его действиях семь лет назад. На вопрос о том, поступали ли тогда сигналы о возможных нарушениях, Шаблис ответил уклончиво: "За семь лет я каждый день получаю очень много... на все я уже ответил". Также на вопрос о том, проверял ли он возможные подозрения, директор не смог дать ясного ответа.
Хотя уже семь лет назад действовал приказ, обязывающий сообщать ответственному департаменту Рижской думы о подобных случаях, директор этого не сделал. Только теперь, когда дело получило огласку и вызвало общественный резонанс, Рижская дума пообещала принять меры. "Как только директор вернется из отпуска, у него потребуют объяснений", — заявили в думе, добавив, что если подтвердится, что сигналы действительно поступали, последует действие "со всей строгостью".
При этом стоит отметить, что первые публичные упоминания о возможном сексуальном насилии прозвучали две недели назад в передаче "De Facto", когда директор еще находился на рабочем месте. "Безусловно, следовало потребовать объяснений", — признают ответственные лица.
В настоящее время центр сообщает, что вопросы безопасности детей актуализированы: всех педагогов призывают проходить курсы по защите прав детей, а также планируется повторное акцентирование внимания на нормах этики.
Ранее otkrito.lv сообщал, что подозреваемому в сексуальном насилии представителю спортивного клуба Babīte Гиртсу Йеске грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Он был задержан по подозрению в сексуальном насилии над несколькими 11-12-летними мальчиками.