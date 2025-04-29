"Сказали - ну докажи": руководство центра Daugmale предупреждали о домогательствах тренера, но рассказ матери ребенка не восприняли всерьез

Журналисты на этой неделе задали Эдгару Шаблису вопросы о его действиях семь лет назад. На вопрос о том, поступали ли тогда сигналы о возможных нарушениях, Шаблис ответил уклончиво: "За семь лет я каждый день получаю очень много... на все я уже ответил". Также на вопрос о том, проверял ли он возможные подозрения, директор не смог дать ясного ответа.