Прохлада и дождь: новая неделя хорошей погодой не порадует

В центре отмечают, что в начале новой недели в Латвию постепенно начнут поступать более теплые воздушные массы, поэтому днем во многих местах воздух снова будет прогреваться до +10…+15 градусов. Ночью температура будет держаться в пределах +2…+7 градусов, но в отдельные ночи не исключены заморозки.