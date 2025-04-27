Ринкевич: Латвия немыслима без Латгале и Латгале немыслима без Латвии

По его словам, 27 апреля - тот день в году, когда не только вспоминают и благодарят всех делегатов первого Латгальского конгресса, но и день, в который каждый латвиец - будь он в Курземе, Земгале, Видземе, Селии или Латгале - должен задаться вопросом, что он может сделать на благо более крепкого, безопасного и единого государства и наших людей.