Через 15 лет: почему скоростная дорога в Латгале не появится раньше

«Если говорить о скоростных автомагистралях, объективно нужно рассматривать те участки, где наблюдается самая высокая интенсивность движения на основных государственных дорогах. Это окружная дорога Риги — сейчас это самый проблемный участок. По этой дороге ежедневно проезжает 25 тысяч автомобилей, хотя она рассчитана на 8–9 тысяч. Также это Via Baltica в сторону Литвы. Именно эти участки будут реализованы в первую очередь. Фактически мы уже начинаем работу по проекту государственно-частного партнерства по строительству объездной дороги Бауски, которая станет частью новой трассы А7 или, так сказать, новым Литовским шоссе», — пояснил Лаздовскис, подчеркнув, что строительство скоростной автомагистрали в направлении Латгалии сейчас не является приоритетом.