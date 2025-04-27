Через 15 лет: почему скоростная дорога в Латгале не появится раньше
Скоростная автомагистраль в направлении Латгале не появится, по меньшей мере, в ближайшие 15 лет, заявил председатель правления Latvijas valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис в эфире TV24.
В программе TV24 «Uz līnijas» один из зрителей поинтересовался, когда в Латгале появится скоростная автомагистраль. На этот вопрос ответил председатель правления VSIA Latvijas valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис. Он сообщил, что скоростная автомагистраль в направлении Латгале не появится, по крайней мере, в ближайшие 15 лет, но рассказал, где появится новая трасса, чтобы быстрее добираться в Европу.
«Если говорить о скоростных автомагистралях, объективно нужно рассматривать те участки, где наблюдается самая высокая интенсивность движения на основных государственных дорогах. Это окружная дорога Риги — сейчас это самый проблемный участок. По этой дороге ежедневно проезжает 25 тысяч автомобилей, хотя она рассчитана на 8–9 тысяч. Также это Via Baltica в сторону Литвы. Именно эти участки будут реализованы в первую очередь. Фактически мы уже начинаем работу по проекту государственно-частного партнерства по строительству объездной дороги Бауски, которая станет частью новой трассы А7 или, так сказать, новым Литовским шоссе», — пояснил Лаздовскис, подчеркнув, что строительство скоростной автомагистрали в направлении Латгалии сейчас не является приоритетом.
В эфире TV24 Лаздовскис также рассказал, что недавно состоялась встреча представителей Latvijas valsts ceļi с коллегами из Литвы. «Литовские коллеги также постепенно планируют строительство четырехполосной трассы до границы с Латвией, завершить которую могут примерно к 2032–2034 годам. Поэтому именно это направление — из Риги через Литву и Польшу — является основным, когда мы говорим о скоростных автомагистралях, чтобы добраться в другие части Европы, используя исключительно такие скоростные дороги», — сказал Лаздовскис.