Ночью почти по всей Латвии ожидаются заморозки

В Риге ночью будет малооблачно, без осадков. Ветер - северо-западный, северный от слабого до умеренного. В Риге также ожидаются заморозки до 0...-1 градуса, а в пригороде - даже до -1...-3 градусов. Днем в воскресенье, 27 апреля, температура воздуха в Латвии поднимется до +6…+11 градусов.