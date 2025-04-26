Селфи с гробом папы Франциска: люди забыли границу между памятью и неуважением?

Daily Mail приводит слова Жанин Венэйблс, туристки из Уэльса: «Что меня удивило, так это то, что в Сикстинской капелле нас строго предупредили не фотографировать, а здесь люди просто доставали телефоны и делали селфи рядом с гробом. Мне показалось это неуместным и неуважительным. Удивительно, что никто их не остановил».