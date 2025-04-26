Селфи с гробом папы Франциска: люди забыли границу между памятью и неуважением?
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Селфи с гробом папы Франциска: люди забыли границу между памятью и неуважением?

Отдел новостей

Otkrito.lv

Прощание с ушедшим из жизни папой римским Франциском, одной из самых влиятельных и уважаемых фигур современности, должно было стать моментом глубокого уважения, тишины и молитвы. Однако реальность оказалась иной.

Проститься с Франциском пришли сотни тысяч человек. Чтобы войти внутрь собора им пришлось выстаивать в очереди по восемь часов. При этом, как сообщают очевидцы, многие из пришедших в Ватикан, чтобы сделать последний поклон понтифику, начали фотографировать себя на фоне его гроба, выкладывая селфи в соцсетях.

Это вызвало волну общественного возмущения. Снимки на фоне гроба, особенно в столь священном контексте, воспринимаются как вопиющее проявление отсутствия такта, внутренней культуры и уважения к памяти папы. То, что должно было быть моментом тишины и молитвы, в некоторых случаях превратилось в сцену для личного контента. Социальные сети заполнились селфи с траурной церемонии. 

Daily Mail приводит слова Жанин Венэйблс, туристки из Уэльса: «Что меня удивило, так это то, что в Сикстинской капелле нас строго предупредили не фотографировать, а здесь люди просто доставали телефоны и делали селфи рядом с гробом. Мне показалось это неуместным и неуважительным. Удивительно, что никто их не остановил».

Эксперты подчеркивают: подобное поведение — тревожный симптом времени, в котором внешняя фиксация события стала важнее его содержания. Смерть — не повод для «контента». Особенно смерть такого человека, как папа Франциск, посвятивший жизнь служению, смирению и духовному лидерству.

Церемония прощания: важные детали

Начало прощальной церемонии - суббота, 10:00 утра по римскому времени (11:00 по латвийскому), у собора Святого Петра в Ватикане. Расписание выглядит следующим образом:

  • 9:00 – прибытие кардиналов в базилику Святого Петра;
  • 9:30 – прибытие официальных делегаций;
  • 10:00 – начало мессы под руководством декана Коллегии кардиналов Джованни Баттисты Ре;
  • 11:45 – завершение церемонии;
  • 13:00 – начало траурной процессии, отъезд делегаций;
  • 13:00–14:30 – шествие через центр Рима;
  • 14:30 – прибытие к базилике Санта-Мария-Маджоре;
  • 15:00 – захоронение гроба Франциска в крипте базилики. Эта часть церемонии закрыта для публики.

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