Селфи с гробом папы Франциска: люди забыли границу между памятью и неуважением?
Прощание с ушедшим из жизни папой римским Франциском, одной из самых влиятельных и уважаемых фигур современности, должно было стать моментом глубокого уважения, тишины и молитвы. Однако реальность оказалась иной.
Проститься с Франциском пришли сотни тысяч человек. Чтобы войти внутрь собора им пришлось выстаивать в очереди по восемь часов. При этом, как сообщают очевидцы, многие из пришедших в Ватикан, чтобы сделать последний поклон понтифику, начали фотографировать себя на фоне его гроба, выкладывая селфи в соцсетях.
come si fa a farsi i selfie… per immortalare un feretro dentro la bara… per me la gente è da TSO, il rispetto per la persona, che sia il papa o qualcun’altro… ma voi state male veramente!!!— mary❤️🖤 (@marideberghem) April 25, 2025
altro che mettervi i like… vi mando a #FANCULO pic.twitter.com/oAGdyNNjo5
Это вызвало волну общественного возмущения. Снимки на фоне гроба, особенно в столь священном контексте, воспринимаются как вопиющее проявление отсутствия такта, внутренней культуры и уважения к памяти папы. То, что должно было быть моментом тишины и молитвы, в некоторых случаях превратилось в сцену для личного контента. Социальные сети заполнились селфи с траурной церемонии.
Daily Mail приводит слова Жанин Венэйблс, туристки из Уэльса: «Что меня удивило, так это то, что в Сикстинской капелле нас строго предупредили не фотографировать, а здесь люди просто доставали телефоны и делали селфи рядом с гробом. Мне показалось это неуместным и неуважительным. Удивительно, что никто их не остановил».
Эксперты подчеркивают: подобное поведение — тревожный симптом времени, в котором внешняя фиксация события стала важнее его содержания. Смерть — не повод для «контента». Особенно смерть такого человека, как папа Франциск, посвятивший жизнь служению, смирению и духовному лидерству.
Церемония прощания: важные детали
Начало прощальной церемонии - суббота, 10:00 утра по римскому времени (11:00 по латвийскому), у собора Святого Петра в Ватикане. Расписание выглядит следующим образом:
- 9:00 – прибытие кардиналов в базилику Святого Петра;
- 9:30 – прибытие официальных делегаций;
- 10:00 – начало мессы под руководством декана Коллегии кардиналов Джованни Баттисты Ре;
- 11:45 – завершение церемонии;
- 13:00 – начало траурной процессии, отъезд делегаций;
- 13:00–14:30 – шествие через центр Рима;
- 14:30 – прибытие к базилике Санта-Мария-Маджоре;
- 15:00 – захоронение гроба Франциска в крипте базилики. Эта часть церемонии закрыта для публики.