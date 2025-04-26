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В субботу ожидаются порывы ветра и довольно прохладная погода
В субботу в Латвии ожидаются порывы ветра и не слишком тёплая погода, кроме того, возможны осадки.
Как прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в небе будут чередоваться облака и солнце, в восточных и центральных районах возможны кратковременные дожди, местами — мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, в порывах усиливающийся до 15–18 метров в секунду, а воздух прогреется всего до +6...+10 градусов.
В Риге в течение дня сохранится переменная облачность, есть вероятность кратковременных дождей. Ветер будет слабым до умеренного севера, северо-западного направления, в порывах достигая 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит +8...+10 градусов.