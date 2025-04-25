Латвия присоединилась к заявлению: в отношении территориальной целостности Украины нет компромиссов

Как заявляют руководители комиссий, европейские государства также нуждаются в сильных лидерах, равно как и в более сплоченном трансатлантическом регионе. "Мы призываем европейские государства незамедлительно конфисковать замороженные российские активы и направить их на поддержку Украины. В отношении суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть компромиссов или внешнего давления", - подчеркивается в заявлении.