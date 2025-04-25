В Латвии
Вчера 18:03
В субботу станет немного прохладнее
В ночь на субботу на большей части территории Латвии ожидаются заморозки, а дневная температура не превысит +10 градусов, прогнозируют синоптики.
Предстоящей ночью температура воздуха понизится до 0...-3 градусов, на побережье - до 0...+4 градусов. Днем во многих регионах страны, преимущественно на востоке, ожидаются кратковременные дожди, снег и град. Временами выглянет солнце, а северо-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду, местами - до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +6...+10 градусов.
В Риге день будет преимущественно сухим и солнечным, ветер к вечеру усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3 градусов ночью до +9 градусов днем.