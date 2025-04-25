Как такое вообще возможно? Эдгар продал машину, денег не получил, а в итоге еще и сам должен
Можно ли представить себе ситуацию, когда человек продает машину, не получает за нее оплату, а в итоге еще и должен сам оплачивать расходы судебного исполнителя? Именно так произошло с Эдгаром. Его история показывает пробелы в законе, из-за которых финансовое бремя ложится на плечи и без того пострадавшего человека.
Как рассказал Эдгар передаче "4.studija" Латвийского телевидения, свою машину он продал более десяти лет назад, но оплаты так и не дождался. Сделка была оформлена официально, у нотариуса: с покупателем Оскаром они договорились о графике ежемесячных платежей. Но, по словам Эдгара, «я не получил от него ни одного платежа». Он обратился в суд, тот постановил взыскать долг, однако даже с помощью судебного исполнителя деньги вернуть не удалось.
Прошли годы. И вот только в прошлом году он получил известие от судебного исполнителя: Оскар умер, дело закрыто. Казалось бы, на этом история заканчивается, но в этом месяце Эдгар получил счет на 140 евро — за услуги судебного исполнителя.
«Теперь мне, пострадавшему, еще и платить? Для многодетной семьи это серьезная сумма!» — возмущен Эдгар.
Судебный исполнитель: «Я понимаю недовольство»
Судебный исполнитель Эдгар Цгоев признает, что ситуация неприятная:
«Да, я понимаю недовольство взыскателя. Но закон не позволяет просто закрыть дело и вернуть исполнительный документ, если не оплачены издержки по исполнению решения».
Он также добавляет, что, если смотреть шире, то уклонение от выплаты долга — это «преступление против народного хозяйства».
Поскольку наследственное дело Оскара за прошедшие годы не было начато, нет и наследника, с которого можно было бы взыскать долг. Однако кому-то надо оплатить работу судебного исполнителя — и это должен сделать бывший владелец машины, тот самый, кто обращался за помощью.
Где же тогда справедливость?
Эдгар в замешательстве: «Куда девается справедливость, если пострадавший остается в проигрыше? Разве государство не должно компенсировать такие случаи?»
Глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин считает, что закон последователен: «Право основывается на идее, что стороны добровольно исполняют свои обязательства. Если этого не происходит — принудительное исполнение является услугой, за которую кто-то должен платить».
Юдин сравнивает это с работой адвоката: «Часто клиент остается недоволен результатом, но платить все равно надо — нравится это или нет».
Он также отмечает, что в обществе можно обсуждать, стоит ли государству в определенных случаях помогать: «Таких случаев немного. Возможно — да, но если вникать глубже — это противоречит самой сути частного права. Это не тот случай, где уместны субсидии».
Министерство: случай Эдгара не является исключением
В Министерстве юстиции поясняют, что в законе предусмотрены отдельные ситуации, в которых взыскатель освобождается от уплаты расходов. К сожалению, случай Эдгара к ним не относится.
Статистика показывает, что в 2024 году из более чем 138 тысяч исполнительных дел в более чем 71 тысяче взыскатель был освобожден от уплаты расходов. Тем не менее Эдгар по-прежнему чувствует себя дважды пострадавшим — и без машины, и с неоплаченным счетом в руках.