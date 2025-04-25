Как такое вообще возможно? Эдгар продал машину, денег не получил, а в итоге еще и сам должен

Как рассказал Эдгар передаче "4.studija" Латвийского телевидения, свою машину он продал более десяти лет назад, но оплаты так и не дождался. Сделка была оформлена официально, у нотариуса: с покупателем Оскаром они договорились о графике ежемесячных платежей. Но, по словам Эдгара, «я не получил от него ни одного платежа». Он обратился в суд, тот постановил взыскать долг, однако даже с помощью судебного исполнителя деньги вернуть не удалось.