Расследование показало, что несмотря на все запреты российские туристы продолжают спокойно приезжать в Латвию
Поток российских туристов в страны ЕС после начала войны резко уменьшился, но полностью не иссяк. Путешественники из РФ нашли способ посещать и те страны, где на туризм из России введен полный запрет. В частности - Латвию.
"После вторжения России в Украину в феврале 2022 года прямые рейсы между Россией и ЕС были приостановлены. В сентябре того же года ЕС приостановил соглашение об упрощенной выдаче виз с Россией, из-за чего гражданам России теперь приходится проходить более длительную и дорогостоящую процедуру получения визы для въезда в ЕС", - сообщает CNN Travel.
Пошлины за оформление шенгенских виз — которые позволяют гражданам стран, не входящих в ЕС, путешествовать по 29 странам шенгенской зоны — увеличились из-за приостановки безвизовых соглашений. Некоторые страны ЕС, особенно те, что граничат с Россией, сократили количество консульских приемов для россиян, а сам ЕС порекомендовал странам-членам тщательно проверять визовые заявки из России. Новые правила не запрещают российским туристам ездить в Европу — в этих поездках нет ничего незаконного. Просто процесс стал более сложным и дорогим.
Но Латвия, Норвегия, Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Чехия пошли еще дальше — они полностью запретили выдачу почти всех туристических виз гражданам России. Однако в своем Instagram-аккаунте, посвященном идее «показать, что путешествия по Европе доступны каждому», российский блогер Melos утверждает, что «в прошлом году побывал в двух из этих стран по туристической визе и не столкнулся с проблемами». Его совет? Получить визу в другой стране шенгенской зоны. «Например, прилететь в Италию и оттуда отправиться в эти страны».
Запрет со стороны стран Балтии касается только тех российских граждан, которые пересекают внешнюю границу шенгенской зоны — а не въезда из других стран Шенгена. «Как только вы оказались в шенгенской зоне, вы можете свободно передвигаться по ней, так как, в принципе, нет внутреннего контроля (...) Это не является нарушением. Такова система Шенгена», — сказала CNN Сара Ганти, соавтор статьи в Yale Journal of International Law за 2022 год, выступающей против визовых запретов.
В 2024 году гражданам России было выдано 565 069 шенгенских виз: 90% из них — с туристической целью. Это значительно меньше, чем 4 миллиона виз, выданных до пандемии в 2019 году, но на 25% больше по сравнению с 2023 годом. Согласно отчету ЕС, уровень отказов россиянам в выдаче виз в первой половине 2024 года значительно варьировался между странами — от 1% до 65%.
Один известный российский тревел-блогер, пожелавший остаться анонимным из-за опасений, что ему откажут в будущих визах, недавно побывал в Норвегии — стране, которая прекратила выдачу виз российским туристам в мае 2024 года. «Сейчас для получения визы требуется множество дополнительных документов, которых раньше не нужно было предоставлять, например, купленные авиабилеты, брони отелей или даже налоговые справки», — рассказал он. «Шутки про то, что скоро понадобится справка от врача для путешествия, становятся все популярнее».
Тем не менее, он по-прежнему считает путешествия доступными. «Будем честны — получить вид на жительство в ЕС, например, цифровую визу кочевника в Испании, сейчас не так уж сложно. Некоторые предпочитают оформлять трехлетний ВНЖ в ЕС вместо визы — это тоже стало распространенной практикой», — сказал блогер.
«Например, если у вас есть дети, живущие в странах Балтии, самый простой способ попасть к ним — через Италию, Францию или Испанию. Схема простая: прилетаете в Рим, проводите там немного времени, а потом едете обратно через границу Эстонии и России, предварительно посетив родственников».
Даже без европейского ВНЖ попасть в Россию через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу вполне возможно, утверждает он. «Вот почему летом на границе Нарва–Ивангород образуются длинные очереди — перелет в Таллин дешевый, и многие туристы с визами предпочитают возвращаться в Россию через эстонско-российскую границу, а не через Стамбул или Анталию».
Российские турфирмы по-прежнему предлагают туры в страны, которые якобы запретили визы для российских туристов. Например, компания YouTravel в июне предлагает 15-дневный автотур по Финляндии, Швеции, Норвегии и Латвии. Все эти страны, кроме Швеции, ввели запрет на прием российских туристов. Агентство утверждает, что поможет оформить визу бесплатно.
А насколько вообще реально сейчас получить визу? На вопрос о визе в Латвию, которая полностью прекратила выдачу туристических виз россиянам, сотрудница петербургского агентства Visateka ответила, что можно попасть «через третью страну». По ее словам, для поездки в июне самым простым вариантом с точки зрения документов является Франция.
За эквивалент 300 долларов агентство Visateka может забронировать перелет и отель, а также подготовить документы для визовой анкеты в консульство Франции. Visateka утверждает, что шанс получить визу во Францию, Италию или Испанию составляет около 93%. По данным с их сайта, только за первые две недели апреля они оформили 20 виз в Латвию, 93 — в Литву и 20 — в Польшу.
«В прошлом году мы ездили в Ригу на рождественские ярмарки», — рассказала CNN Дария из Санкт-Петербурга. Она попросила не указывать фамилию, опасаясь, что это может повлиять на следующую заявку на шенгенскую визу. С испанской визой она сначала прилетела в Стамбул, потом в Мадрид, а в тот же день — в латвийскую столицу.
«В аэропорту никто ничего не спросил», — рассказала она о поездке в Ригу по испанской визе. — «Это обычная практика».
«Я не часть этой войны, я не поддерживаю Путина. Я не понимаю, почему меня должны дискриминировать и воспринимать как угрозу».