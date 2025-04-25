Расследование показало, что несмотря на все запреты российские туристы продолжают спокойно приезжать в Латвию

Но Латвия, Норвегия, Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Чехия пошли еще дальше — они полностью запретили выдачу почти всех туристических виз гражданам России. Однако в своем Instagram-аккаунте, посвященном идее «показать, что путешествия по Европе доступны каждому», российский блогер Melos утверждает, что «в прошлом году побывал в двух из этих стран по туристической визе и не столкнулся с проблемами». Его совет? Получить визу в другой стране шенгенской зоны. «Например, прилететь в Италию и оттуда отправиться в эти страны».