На следующей неделе временами ожидаются дожди и порывистый ветер.
В Латвии
Вчера 10:23
На следующей неделе станет немного теплее, но в самые холодные ночи возможны заморозки и мокрый снег
Температура воздуха в Латвии на следующей неделе немного повысится, но и в мае возможны заморозки, прогнозируют синоптики.
В предстоящие выходные ожидается небольшая и переменная облачность, в субботу кратковременные осадки и порывы северо-западного ветра до 10-15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит 0...-4 градуса, на побережье 0...+4 градуса. В субботу воздух прогреется до +6...+10 градусов, днем в воскресенье температура повысится на градус.
На следующей неделе временами ожидаются дожди и порывистый ветер. Вторник и пятница станут самыми теплыми днями недели, температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов, на побережье минимальная температура составит +9 градусов. В самые холодные ночи на следующей и последующей неделе возможны заморозки и мокрый снег.