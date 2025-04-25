На следующей неделе станет немного теплее, но в самые холодные ночи возможны заморозки и мокрый снег

В предстоящие выходные ожидается небольшая и переменная облачность, в субботу кратковременные осадки и порывы северо-западного ветра до 10-15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит 0...-4 градуса, на побережье 0...+4 градуса. В субботу воздух прогреется до +6...+10 градусов, днем в воскресенье температура повысится на градус.