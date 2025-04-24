Хотели как лучше... Действительно ли лекарства в Латвии стали дешевле после реформы?

Чтобы выяснить реальную ситуацию, Ir провело исследование и обнаружило, что цены на самые популярные безрецептурные препараты в аптеках действительно выше. Хотя цены на определенные лекарства в разных аптеках отличаются - в одной они дороже, в другой дешевле - общая корзина из 70 самых востребованных лекарств подорожала во всех аптеках, при этом десять самых высоких показателей прироста цен составляют 14-30%, а есть случаи, когда цена конкретного лекарства в отдельных аптеках выросла на 50% и даже на 96%. Например, цена ранее относительно дешевых сердечных капель RFF в Mēness aptiekа выросла почти вдвое, противовоспалительный препарат Nurofen forte в Benu aptiekа подорожал на 50%, а в Apotheka - на 38%. Значительно выросли цены и на более дорогие безрецептурные препараты, такие как средство от геморроя Procto-Glyvenol, препарат для печени Essentiale forte и столь актуальные препараты от простуды Coldrex и Sinupret forte.