Латвия - на дне рейтинга читателей: жителям не нужны ни печатные издания, ни электронные

Согласно данным Eurostat, 14,7% жителей ЕС приобретали печатные книги, журналы или газеты в интернете в течение трех месяцев до проведения опроса. Это более чем в два раза больше по сравнению с 6,8% жителей, которые за деньги скачивали электронные книги или аудиокниги.