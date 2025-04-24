Латвия - на дне рейтинга читателей: жителям не нужны ни печатные издания, ни электронные
При онлайн-покупках в 2024 году печатная продукция оставалась предпочтительным форматом для читателей в странах ЕС. Жители Латвии вообще крайне мало покупают любое чтение.
Согласно данным Eurostat, 14,7% жителей ЕС приобретали печатные книги, журналы или газеты в интернете в течение трех месяцев до проведения опроса. Это более чем в два раза больше по сравнению с 6,8% жителей, которые за деньги скачивали электронные книги или аудиокниги.
Наибольшая доля жителей, покупавших печатную продукцию онлайн, была зафиксирована в Ирландии (28,3%), Нидерландах (23,5%) и Люксембурге (22,7%). Самые низкие показатели наблюдались на Кипре (2,0%), в Латвии (3,8%) и Румынии (5,3%).
Что касается электронных и аудиокниг, то здесь лидировали Ирландия (22,3%), Дания (19,7%) и Люксембург (13,3%). Самые низкие показатели были зафиксированы в Болгарии (1,8%), снова в Латвии (2,5%) и в Румынии (2,6%).
В трех странах ЕС — Дании, на Кипре и в Финляндии — доля населения, покупающего электронные и аудиокниги, превысила долю покупателей печатной продукции.
Столь низкий интерес жителей Латвии к покупкам книг, возможно, объясняется тем, что согласно разным исследованиям, уровень электронного пиратства в ЛР самый высокий в ЕС. Но парадоксальным образом это в какой-то мере можно считать утешением. Тяжело осознавать, что твои соотечественники живут в мире, где чтение перестало быть актуальным.