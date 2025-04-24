Зимой - каток, летом - кино и мероприятия: новые арендаторы обещают возрождение Видземского рынка в Риге

Бенефициарным владельцем компании является Артур Гранц, который уже несколько лет активно работает в гостиничном бизнесе стран Балтии, уделяя особое внимание развитию сферы общественного питания, гостиниц и публичного пространства. В Литве он связан с отелем Esperanza Resort & SPA и рестораном HeJi, а в Латвии у него есть несколько девелоперских проектов, в том числе на территориях, прилегающих к Видземскому рынку.