Зимой - каток, летом - кино и мероприятия: новые арендаторы обещают возрождение Видземского рынка в Риге
Видземский рынок, некогда оживленное торговое место Риги, переживает новую главу в своей истории. Благодаря крупным инвестициям и амбициозным планам арендаторов, он готов превратиться в современное пространство, объединяющее гастрономию, культуру и общественную жизнь.
Некогда популярный Видземский рынок в Риге сегодня представляет собой печальное зрелище - оба его павильона давно закрыты, на открытой территории можно увидеть лишь несколько продавцов овощей и одежды, а покупателей практически нет, сообщает Latvijas Avīze.
В течение многих лет управляющая рынком компания Rīgas nami пыталась вернуть его к жизни, но безуспешно. Однако недавно Видземский рынок в ходе аукциона получил арендатора на 30 лет, который обещает крупные инвестиции и чудесное преображение. "В течение следующих пяти лет мы планируем инвестировать около 15 млн евро, чтобы превратить Видземский рынок в современное место встречи горожан", - обещают представители GD&L Services.
На рынке будет проведена реконструкция исторических павильонов и появятся новые объекты - гастрорынок, фермерский рынок, помещения для проведения мероприятий и выставок, место для торговли под открытым небом, а также детский образовательно-развлекательный центр.
"В зимний период здесь будет каток, а летом будут проводиться культурные мероприятия и киносеансы под открытым небом. Наша цель - создать квартал, объединяющий торговлю, культуру и общественную жизнь", - говорят представители GD&L Services.
Бенефициарным владельцем компании является Артур Гранц, который уже несколько лет активно работает в гостиничном бизнесе стран Балтии, уделяя особое внимание развитию сферы общественного питания, гостиниц и публичного пространства. В Литве он связан с отелем Esperanza Resort & SPA и рестораном HeJi, а в Латвии у него есть несколько девелоперских проектов, в том числе на территориях, прилегающих к Видземскому рынку.
Видземский рынок просыпается после зимнего сна
Посещение Видземского рынка стало для части жителей района неотъемлемым ритуалом среды.