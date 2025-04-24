Зимой - каток, летом - кино и мероприятия: новые арендаторы обещают возрождение Видземского рынка в Риге
фото: LETA
Вход на Видземский рынок.
В Латвии

Зимой - каток, летом - кино и мероприятия: новые арендаторы обещают возрождение Видземского рынка в Риге

Отдел новостей

LETA

Видземский рынок, некогда оживленное торговое место Риги, переживает новую главу в своей истории. Благодаря крупным инвестициям и амбициозным планам арендаторов, он готов превратиться в современное пространство, объединяющее гастрономию, культуру и общественную жизнь.

Некогда популярный Видземский рынок в Риге сегодня представляет собой печальное зрелище - оба его павильона давно закрыты, на открытой территории можно увидеть лишь несколько продавцов овощей и одежды, а покупателей практически нет, сообщает Latvijas Avīze.

В течение многих лет управляющая рынком компания Rīgas nami пыталась вернуть его к жизни, но безуспешно. Однако недавно Видземский рынок в ходе аукциона получил арендатора на 30 лет, который обещает крупные инвестиции и чудесное преображение. "В течение следующих пяти лет мы планируем инвестировать около 15 млн евро, чтобы превратить Видземский рынок в современное место встречи горожан", - обещают представители GD&L Services.

На рынке будет проведена реконструкция исторических павильонов и появятся новые объекты - гастрорынок, фермерский рынок, помещения для проведения мероприятий и выставок, место для торговли под открытым небом, а также детский образовательно-развлекательный центр.

"В зимний период здесь будет каток, а летом будут проводиться культурные мероприятия и киносеансы под открытым небом. Наша цель - создать квартал, объединяющий торговлю, культуру и общественную жизнь", - говорят представители GD&L Services.

Бенефициарным владельцем компании является Артур Гранц, который уже несколько лет активно работает в гостиничном бизнесе стран Балтии, уделяя особое внимание развитию сферы общественного питания, гостиниц и публичного пространства. В Литве он связан с отелем Esperanza Resort & SPA и рестораном HeJi, а в Латвии у него есть несколько девелоперских проектов, в том числе на территориях, прилегающих к Видземскому рынку. 

Торговцы на Видземском рынке не жалуются на нехватку покупателей.

Видземский рынок просыпается после зимнего сна

Посещение Видземского рынка стало для части жителей района неотъемлемым ритуалом среды.

Темы

Latvijas avīzeRīgas nami Видземский рынок

Другие сейчас читают