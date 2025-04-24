В Латвии не видят такой необходимости, в Эстонии понимают - ради благополучия детей уроки нужно начинать позже
Министерство образования Эстонии подало законопроект, согласно которому занятия в школах должны начинаться не раньше 9:00. Решение направлено на улучшение не только успеваемости учащихся, но и их психического здоровья и поведения. Тем временем Кабинет министров Латвии в ответном письме омбудсмену указал, что не видит необходимости в нормативных актах устанавливать конкретное время начала уроков.
"Эта новость показывает, что соседи в очередной раз нас опережают, проявляя более чуткое отношение к здоровью детей и молодежи и необходимости достаточного сна, а также к тому, как организация учебного процесса влияет на поведение детей и их учебные результаты", — комментирует руководитель отдела прав детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере.
Еще в 2017 году омбудсмен обращался в Министерство образования и науки и в Министерство здравоохранения с призывом установить для образовательных учреждений единое допустимое самое раннее время начала занятий.
А в 2024 году по заявлению одного из родителей омбудсмен в рамках проверки рассмотрел вопрос права детей и молодежи на полноценный сон и то, как раннее начало уроков влияет на их успеваемость, здоровье и поведение. Омбудсмен призвал Кабинет министров до 31 марта 2025 года внести в нормативные акты положение о том, что занятия не могут начинаться раньше 8:00, а также разработать рекомендации для самоуправлений, родителей и учащихся, чтобы повысить осведомленность общества о значении сна для развития ребенка.
Эксперты Центра эпилепсии и медицины сна Детской клинической университетской больницы (BKUS) также объясняют, что сон жизненно необходим — так же, как полноценное питание или дыхание. Он играет важную роль в развитии мозга, формировании памяти и регулировании эмоций. Недостаток или плохое качество сна может повлиять на физическое и психоэмоциональное здоровье ребенка, а также ухудшить успеваемость.
Результаты опроса родителей школьников, проведенного омбудсменом, также показали: чем раньше ребенку нужно вставать в школу, тем чаще родители указывали на влияние этого на учебный процесс. "Хотелось бы чтобы и в Латвии перемены происходили более гладко, а не тяжело и только на ошибках, и чтобы решения принимались с учетом мнения местных профессионалов. Может быть, теперь, когда эстонцы впереди, хоть что-то изменится", — добавляет Лайла Гравере.