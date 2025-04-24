В Латвии не видят такой необходимости, в Эстонии понимают - ради благополучия детей уроки нужно начинать позже

А в 2024 году по заявлению одного из родителей омбудсмен в рамках проверки рассмотрел вопрос права детей и молодежи на полноценный сон и то, как раннее начало уроков влияет на их успеваемость, здоровье и поведение. Омбудсмен призвал Кабинет министров до 31 марта 2025 года внести в нормативные акты положение о том, что занятия не могут начинаться раньше 8:00, а также разработать рекомендации для самоуправлений, родителей и учащихся, чтобы повысить осведомленность общества о значении сна для развития ребенка.