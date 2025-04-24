"Не только E. coli, но и сальмонелла, и стафилокок!" — врач призывает уделить больше внимания чистоте сумок доставщиков еды

Скриде также затронул вопросы здравоохранения, отметив, что пищевые инфекции являются очень серьезной проблемой. Он пояснил, что такие инфекции могут быть вызваны разными бактериями, например, сальмонеллой и стафилококками, которые способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем. «Речь идет не только о кишечной палочке, как мы теперь все умно ее называем — E. coli, но и о сальмонелле, и о стафилококках». Инкубационный период у этих инфекций различается: например, у кишечной палочки он может длиться до двух недель, и это затрудняет выявление источника заражения, так как люди не помнят, что они ели неделю или две назад.