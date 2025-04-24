"Не только E. coli, но и сальмонелла, и стафилокок!" - врач призывает уделить больше внимания чистоте сумок доставщиков еды
Важно понимать, кто именно приезжает в нашу страну, особенно учитывая, что этот вопрос может затронуть и общественное здоровье, и безопасность, указал профессор Рижского университета имени Страдиня, врач Андрис Скриде.
Как отметил Скриде в передаче TV24 «Preses klubs», вопрос о мигрантах, работающих курьерами по доставке еды, следует рассматривать с нескольких сторон. Одна сторона — это налоговые вопросы, другая — демографическая ситуация и кто будет выполнять эту работу, а третья — санитарные аспекты.
Говоря о Рижском университете имени Страдиня, Скриде пояснил, что большинство студентов этого вуза приезжают из Северной и Западной Европы, и сам университет не связан с «делами курьеров». Однако есть и другие учебные заведения, где плата за обучение может служить «зеленой картой в Европу». Иностранец оплачивает обучение, но получает ли он на самом деле образование в этом заведении? По его мнению, такие вузы следует особенно тщательно контролировать.
Tarakānu iznīdēšanas operācija Bolt kurjeru miteklī. Padomājiet, pirms nākamreiz sūtiet ēdienu! @boltapp @pvd_gov_lv šajā pašā miteklī tiek gatavoti rīsi lielos katlos un kaut kur tiek vesti tālāk! labu apetīti! pic.twitter.com/SZlsMWP0an— Krauklis (@krauklii) September 10, 2023
Скриде также затронул вопросы здравоохранения, отметив, что пищевые инфекции являются очень серьезной проблемой. Он пояснил, что такие инфекции могут быть вызваны разными бактериями, например, сальмонеллой и стафилококками, которые способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем. «Речь идет не только о кишечной палочке, как мы теперь все умно ее называем — E. coli, но и о сальмонелле, и о стафилококках». Инкубационный период у этих инфекций различается: например, у кишечной палочки он может длиться до двух недель, и это затрудняет выявление источника заражения, так как люди не помнят, что они ели неделю или две назад.
Он также объяснил, как распространяются эти инфекции: «Это не инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, а те, которые мы можем передать через грязные руки, недостаточно промытые овощи или плохо обработанное мясо». Скриде подчеркнул, что одной из частых ошибок является использование одной разделочной доски и для мяса, и для фруктов, что может привести к распространению бактериальных инфекций. «Мы должны быть осторожны», — сказал он, отметив, что проблемы часто возникают из-за несоблюдения элементарной гигиены при приготовлении пищи.
Sevišķi liels "paldies" progresīvajiem, kas šos cūkas te atveda un nodarbina. Vispār, kāds pārbauda viņu veselību un to somu higiēnas stāvokli? Godīgi, uzsita vēmienu 🤮 Ak, jā, labu apetīti 💩 visiem progresīvajiem pamuļķiem. pic.twitter.com/cOBia9mIio— AnceAV 🇱🇻❤🇺🇦 (@AnceAV) September 13, 2024
Скриде признал, что в Латвии хорошо работает Продовольственно-ветеринарная служба, но подчеркнул необходимость усиленного контроля. «Однако необходимо также следить за теми видеозаписями, которые мы видели (о курьерах по доставке еды), это действительно недопустимо».
Комментарий дал Янис Римицанс, руководитель Bolt Food в Латвии: "Удовлетворённость клиентов и безопасность пищевых продуктов являются приоритетами компании Bolt. Как одна из крупнейших платформ по доставке еды в Латвии, мы активно работаем над соблюдением санитарных требований среди курьеров.
Мы уже давно сотрудничаем с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) и реализуем различные мероприятия для повышения отраслевых стандартов. В частности, совместно разработали рекомендации по соблюдению гигиенических норм и проводим разъяснительную работу. Также PVD регулярно проводит проверки в ресторанах, оценивая как гигиену самих курьеров, так и состояние термосумок для доставки. Следует отметить, что проверки курьеров, проводимые PVD, осуществляются на регулярной основе, и существующий механизм оказался эффективным и доказал свою действенность на практике. Кроме того, все партнерские курьеры с 1 марта этого года зарегистрированы в системе PVD в соответствии с нормативными требованиями.
Курьерам-партнерам также предоставлена возможность дезинфицировать сумки для доставки еды с помощью специальных средств во всех магазинах Bolt Market. А рестораны-партнеры могут приобретать у нас специальные наклейки для запечатывания упаковок с едой.
По данным PVD, из более чем 1000 жалоб, полученных в 2024 году по поводу несоблюдения санитарных норм в отрасли, лишь две касались действий курьеров".