"Был лишь один странный платеж!" Тысячи пенсионеров в Латвии до сих пор без денег - они не получили российские пенсии
Россия до сих пор не исполнила свои обязательства перед теми пенсионерами, которые живут в Латвии, но получают пенсии из России. В начале апреля поступил один платеж на сумму 21 000 евро, хотя сейчас необходимо 3,5 миллиона евро.
Как сообщил в передаче Latvijas Radio "Labrīt" государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс, Россия полностью свои обязательства не выполнила. «В начале апреля был получен лишь один странный платеж в размере 21 000 евро, но нужно 3,5 миллиона! Не были представлены списки тех, кому эти 21 000 евро должны быть выплачены. Нет никаких списков — ни на эти 21 000, ни на 3,5 миллиона! И самих 3,5 миллионов нет! Многократные вызовы временного поверенного в делах России в МИД ни к чему не привели. Мы многократно пытались связаться как официально, так и по электронной почте. Также наше Государственное агентство социального страхования связывалось с российскими партнерами».
Алликс отмечает, что если у этих пенсионеров недостаточно средств для жизни, то им следует обратиться в муниципальную службу социальной помощи. «Процедура та же, что и для любого другого жителя Латвии. В социальной службе оценят их материальное положение и предоставят соответствующую помощь», — пояснил представитель Министерства благосостояния.
Как ранее указали в Министерстве иностранных дел (МИД), не существует никаких практических препятствий, мешающих российской стороне перевести средства, предназначенные для выплаты пенсий и пособий в Латвию. Россия знает, что на такие переводы санкции не распространяются.
Министерство уже сообщало, что 9 апреля из России была получена сумма в размере 21 369,36 евро, что, с одной стороны, ясно доказывает отсутствие практических препятствий для перевода средств, но с другой стороны вызывает вопросы о выполнении Россией своих обязательств, ведь, согласно данным Государственного агентства социального страхования (VSAA), за четвертый квартал 2024 года ожидаемая сумма составляет около 3,5 миллионов евро. МИД напоминает, что, по имеющейся у Латвии информации, на сегодняшний день в Латвии около 9700 пенсионеров ожидают выплаты российских пенсий. МИД подчеркивает, что Россия не предоставила обновленные списки получателей пенсий и также не объяснила размер и распределение переведенной суммы.
Министерство подчеркивает, что Латвия выполнила все свои обязательства по договору. Согласно данным VSAA, 25 февраля 2025 года Латвия осуществила перевод средств в Пенсионный и социальный фонд России для обеспечения выплаты пенсий гражданам Латвии, проживающим в России. Выплата российских пенсий за январь, февраль и март этого года не была возможна, поскольку не было получено финансирование от Пенсионного и социального фонда России.
Как ранее сообщало Государственное агентство социального страхования (VSAA), оно осуществляет выплату российских пенсий лицам, проживающим в Латвии, которым пенсии были назначены в соответствии с договором между двумя странами о сотрудничестве в сфере социальной защиты.
Договор действует с 19 января 2011 года и подтверждает обязательство России производить выплаты назначенных ею пенсий и пособий во втором месяце каждого квартала, включая перевод соответствующих средств в Государственную казну Латвии. Поскольку на данный момент из России не поступили списки получателей выплат, невозможно точно назвать число пенсионеров, которых затронула данная ситуация. Однако в последнем квартале 2023 года количество получателей российских пенсий в Латвии составляло 9700 человек.
В 2023 году, когда возникла аналогичная ситуация, из России были получены списки пенсионеров, но перевод необходимых средств для выплат задерживался.