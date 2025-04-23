"Был лишь один странный платеж!" Тысячи пенсионеров в Латвии до сих пор без денег - они не получили российские пенсии

Как сообщил в передаче Latvijas Radio "Labrīt" государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс, Россия полностью свои обязательства не выполнила. «В начале апреля был получен лишь один странный платеж в размере 21 000 евро, но нужно 3,5 миллиона! Не были представлены списки тех, кому эти 21 000 евро должны быть выплачены. Нет никаких списков — ни на эти 21 000, ни на 3,5 миллиона! И самих 3,5 миллионов нет! Многократные вызовы временного поверенного в делах России в МИД ни к чему не привели. Мы многократно пытались связаться как официально, так и по электронной почте. Также наше Государственное агентство социального страхования связывалось с российскими партнерами».