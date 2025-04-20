Новая неделя начнется с тепла, затем по ночам ожидаются заморозки

Во второй день Пасхи солнце будет перемежаться с облаками, которые принесут кратковременный дождь, а в некоторых восточных регионах возможны грозы. Ветер будет слабым, а при грозе порывистым. Температура воздуха повысится до +15...+20 градусов, в юго-восточных районах +20...+23 градуса, а в прибрежных районах будет не теплее +10...+14 градусов.