Новая неделя начнется с тепла, затем по ночам ожидаются заморозки
Новая неделя начнется с теплой погоды, но во второй половине недели похолодает и ожидаются заморозки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во второй день Пасхи солнце будет перемежаться с облаками, которые принесут кратковременный дождь, а в некоторых восточных регионах возможны грозы. Ветер будет слабым, а при грозе порывистым. Температура воздуха повысится до +15...+20 градусов, в юго-восточных районах +20...+23 градуса, а в прибрежных районах будет не теплее +10...+14 градусов.
Ночью столбик термометра будет держаться в районе +7...+12 градусов, опускаясь до +5 градусов в западных районах страны, где воздух будет прохладнее.
Последующие дни новой недели ожидаются пасмурными. Во вторник еще ожидается сильный дождь, возможно, с грозами, а в последующие дни дожди пройдут лишь в отдельных районах.
Дни останутся теплыми, в большинстве районов страны столбики термометров поднимутся до +14...+20 градусов. Ночи станут немного холоднее, воздух будет остывать до +5...+10 градусов.
Во второй половине недели станет холоднее. Дневные температуры будут ниже +15 градусов, а по ночам ожидаются заморозки.