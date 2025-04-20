Предупреждение для туристов: в Испании за это штраф до 600 евро
В Испании действуют строгие правила, касающиеся употребления алкоголя в общественных местах. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на информацию, опубликованную Управлением по иностранным делам и развитию Великобритании.
Уточняется, что в некоторых регионах Испании за распитие алкоголя на улице может быть наложен штраф до 600 евро. «В ряде районов Испании употребление алкоголя на улице является незаконным, за что может быть выписан штраф. В общественных местах, включая пляжи, действуют строгие меры контроля за употреблением алкогольных напитков и сексуальной активностью», — говорится в сообщении.
Закон, ограничивающий продажу и доступность алкоголя в определенных районах, действует на Балеарских островах, включая Магалуф, Майорку, Плайя-де-Пальму и Ибицу. Туристы наказываются за распитие спиртных напитков в общественных местах, что «нарушает общественный порядок и привлекает к себе излишнее внимание».
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