Предупреждение для туристов: в Испании за это штраф до 600 евро

Уточняется, что в некоторых регионах Испании за распитие алкоголя на улице может быть наложен штраф до 600 евро. «В ряде районов Испании употребление алкоголя на улице является незаконным, за что может быть выписан штраф. В общественных местах, включая пляжи, действуют строгие меры контроля за употреблением алкогольных напитков и сексуальной активностью», — говорится в сообщении.