"Каравире"? "Карасиева"? Для латышского языка придумали новый феминитив к слову "солдат"

После оценки возможных вариантов комиссия поддержала слово karavīre как форму женского рода к названию профессии karavīrs. В комиссии успокаивают, что, хотя слово karavīre может поначалу показаться непривычной формой женского рода, в латышском языке уже существуют аналогично образованные формы, например: ģenerālis и ģenerāle, mērs и mēre. Кроме того, karavīre лучше вписывается в морфологическую систему латышского языка, чем используемые в публикациях варианты вроде karasieva, karasieviete или karavīrs-sieviete.