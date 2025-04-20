"Каравире"? "Карасиева"? Для латышского языка придумали новый феминитив к слову "солдат"
Эксперты Центра государственного языка договорились, что женским родом слова karavīrs (солдат) будет слово karavīre.
Комиссия экспертов латышского языка в 2021 году рекомендовала использовать слово kareive как форму женского рода к слову karavīrs. Однако было сделано заключение, что основное значение существительного kareivis (и kareive) — это «первая (низшая) воинская должность в армии». Также принимается во внимание, что в Национальных вооруженных силах Латвии служит все больше женщин. Поэтому комиссия пересмотрела ранее принятое решение.
После оценки возможных вариантов комиссия поддержала слово karavīre как форму женского рода к названию профессии karavīrs. В комиссии успокаивают, что, хотя слово karavīre может поначалу показаться непривычной формой женского рода, в латышском языке уже существуют аналогично образованные формы, например: ģenerālis и ģenerāle, mērs и mēre. Кроме того, karavīre лучше вписывается в морфологическую систему латышского языка, чем используемые в публикациях варианты вроде karasieva, karasieviete или karavīrs-sieviete.