"Потерянные граждане": в Украине недовольны теми, кто уехал в Европу, но говорит там по-русски

"Эти люди уже никогда не собираются иметь ничего общего с Украиной. Выезжают, выдергивают своих детей из украиноязычного контекста полностью, дети в школах говорят на других языках и тусуются с русскоязычными. Вступают в группы "Русскоговорящие в Берлине" и так далее. Там могут быть и украинцы, и на аватарке украинский флаг. Но больше там украинского нет нигде. И вырастают дети в "русском мире", просто потерянные граждане для Украины", - приводит слова писательницы УНИАН.