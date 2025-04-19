Сегодня рижане могут посетить сразу несколько ярмарок в честь Пасхи

С 12:00 можно будет поучаствовать в творческой мастерской "Zili brīnumi" и попробовать технику "солнечной печати" (sun print) на бумаге. Тем временем студия "Lidojošā ota" поможет изготовить пасхальные открытки. С 11:00 до 13:00 в кафе пройдёт художественное занятие для детей вместе с иллюстратором Сигне Эрмане. Во время мастерской дети смогут создавать пасхальные украшения, вырезать и рисовать яйца. Латвийские домашние производители подготовят для посетителей ярмарки тематические пасхальные угощения.