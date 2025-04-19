Сегодня рижане могут посетить сразу несколько ярмарок в честь Пасхи
Сегодня в Риге, в Верманском парке и в Калнциемском квартале, пройдут пасхальные праздничные ярмарки.
Ярмарка в Верманском парке соберет более 55 местных ремесленников, дизайнеров и домашних производителей со всех регионов Латвии. Здесь можно будет приобрести копчености, кондитерские изделия, ржаной хлеб собственной выпечки, продукты пчеловодства, цукаты, карамель и зефир. На ярмарке также будут работать продавцы уличной еды ("street food").
С 12:00 до 15:00 ярмарку посетит пасхальный заяц, запланировано шоу мыльных пузырей. Пасхальная ярмарка в Верманском парке будет работать с 10:00 до 18:00.
В Калнциемском квартале мероприятия также начнутся в 10:00. В яблоневом саду квартала состоится чемпионат и бои по катанию яиц, а также праздничный завтрак с перепелиными яйцами и мясными деликатесами от Olalā!. Для участия в чемпионате и боях нужно принести заранее подготовленные дома яйца.
С 12:00 можно будет поучаствовать в творческой мастерской "Zili brīnumi" и попробовать технику "солнечной печати" (sun print) на бумаге. Тем временем студия "Lidojošā ota" поможет изготовить пасхальные открытки. С 11:00 до 13:00 в кафе пройдёт художественное занятие для детей вместе с иллюстратором Сигне Эрмане. Во время мастерской дети смогут создавать пасхальные украшения, вырезать и рисовать яйца. Латвийские домашние производители подготовят для посетителей ярмарки тематические пасхальные угощения.