Жара в пятницу принесла десятки новых рекордов в Латвии

Новые рекорды месяца установлены на 16 станциях наблюдения. Только в Алуксне, Бауске, Добеле, Елгаве, Колке, Лиепае, Павилосте, Салдусе и Вентспилсе удержались предыдущие рекорды самого жаркого дня апреля. Наибольшая разница между вчерашней температурой и прежним максимумом жары была в Вентспилсе и Лиепае, где воздух прогрелся до +23,9 и +24,1 градуса соответственно, не дотянув до рекордов 2019 года на 2,2 и 2,9 градуса соответственно.