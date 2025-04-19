Суббота будет жаркой, возможны грозы

Ветер будет слабым с юга, во время гроз он усилится и станет порывистым. Перед дождем воздух прогреется до +22...+27 градусов, а на большей части побережья будет заметно прохладнее, особенно в северном Курземе, где столбик термометра не поднимется выше +14...+19 градусов.